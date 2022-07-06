Колосков допустил опасность запрета на трансляции соревнований в России

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном запрете на трансляции международных соревнований в России.
Колосков допустил опасность запрета на трансляции соревнований в России
  • AP

«Теоретически опасность запрета на трансляции соревнований в России есть. Ведь и у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу. Но я думаю, что до этого не дойдёт. Пока такой практики не было. Не думаю, что это произойдёт», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков рассказал, есть ли угроза исключения РФС из Международной федерации футбола (ФИФА).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить