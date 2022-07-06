Колосков допустил опасность запрета на трансляции соревнований в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном запрете на трансляции международных соревнований в России.

«Теоретически опасность запрета на трансляции соревнований в России есть. Ведь и у Лиги чемпионов, и у чемпионата мира по футболу есть спонсоры. Если они вдруг займут единую позицию, УЕФА и ФИФА не останется ничего иного, кроме как пойти им навстречу. Но я думаю, что до этого не дойдёт. Пока такой практики не было. Не думаю, что это произойдёт», — заявил Колосков RT.

Ранее Колосков рассказал, есть ли угроза исключения РФС из Международной федерации футбола (ФИФА).