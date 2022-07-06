Колосков: угрозы исключения РФС из ФИФА нет

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, есть ли угроза исключения организации из Международной федерации футбола (ФИФА).

«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций. Против нас же выступили 35 стран. Даже если ещё десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола чётко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА прорабатывают вопрос об открытии специальных банковских счетов для российских клубов.