Колосков: угрозы исключения РФС из ФИФА нет

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, есть ли угроза исключения организации из Международной федерации футбола (ФИФА).
Колосков: угрозы исключения РФС из ФИФА нет
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«Угрозы исключения РФС из ФИФА нет. В конгрессе участвуют представители 211 национальных футбольных ассоциаций. Против нас же выступили 35 стран. Даже если ещё десяток прибавится, это ничего не изменит. Никакого риска нет. Дело в том, что Россию вновь хотят исключить, руководствуясь политическими мотивами. А в уставе Международной федерации футбола чётко прописано, при каких условиях национальная федерация может лишиться членства. Так что никаких шансов у инициаторов этой провокации нет», — заявил Колосков RT.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА прорабатывают вопрос об открытии специальных банковских счетов для российских клубов.

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