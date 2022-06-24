«Матч ТВ»: ФИФА может открыть счета для клубов из России для осуществления трансферов
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На счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги, в том числе за трансферы и аренду футболистов, которые будут переходить из российских клубов в зарубежные, сообщает «Матч ТВ».
Уточняется, что российские клубы смогут воспользоваться средствами после отмены санкций. Также рассматривается вариант, при котором команды смогут получить деньги сразу.
7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.
Также ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Ранее спортивный директор железнодорожников Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию.