«Матч ТВ»: ФИФА может открыть счета для клубов из России для осуществления трансферов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывают вопрос об открытии специальных банковских счетов для российских клубов.

На счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги, в том числе за трансферы и аренду футболистов, которые будут переходить из российских клубов в зарубежные, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что российские клубы смогут воспользоваться средствами после отмены санкций. Также рассматривается вариант, при котором команды смогут получить деньги сразу.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее спортивный директор железнодорожников Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию.





