«Матч ТВ»: ФИФА может открыть счета для клубов из России для осуществления трансферов

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прорабатывают вопрос об открытии специальных банковских счетов для российских клубов.
«Матч ТВ»: ФИФА может открыть счета для клубов из России для осуществления трансферов
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos - FIFA

На счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги, в том числе за трансферы и аренду футболистов, которые будут переходить из российских клубов в зарубежные, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что российские клубы смогут воспользоваться средствами после отмены санкций. Также рассматривается вариант, при котором команды смогут получить деньги сразу.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. 

Ранее спортивный директор железнодорожников Томас Цорн рассказал, почему Кухта не вернётся в Россию. 



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