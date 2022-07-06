«И к зиме будет сложно вернуться»: FIS продлила отстранение российских лыжников до конца летнего сезона

Международная федерация лыжных видов спорта продлила запрет на участие россиян в соревнованиях под своей эгидой до конца летнего сезона. Главный тренер национальной команды Юрий Бородавко заявил, что не удивлён принятому решению, поэтому спортсмены продолжат работать согласно существующему плану. По мнению олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, надежд вернуться в обойму к началу зимы мало. В сложившихся условиях ФЛГР приложит максимум усилий, чтобы атлеты смогли получать достойные призовые на внутренних стартах.

Международная федерация лыжных видов спорта отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации до конца летнего сезона. Соответствующее решение было принято советом FIS во вторник, 5 июля. Как сообщается на официальном сайте организации, к обсуждению этого вопроса вернутся осенью по мере развития ситуации на Украине.

Назвать вердикт неожиданным сложно, особенно в свете недавнего заявления главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что время снимать санкции с российского спорта ещё не пришло. Пожалуй, было бы удивительнее, если бы отечественных лыжников прямо сейчас вернули на мировую арену.

Как сообщил главный тренер сборной Юрий Бородавко, решение совета оказалось предсказуемым и в ФЛГР даже не планируют его оспаривать. На подготовку команды оно также не повлияет никоим образом, так как тренерами уже давно были составлены так называемые планы А и Б и они готовы к любому развитию событий.

«Вердикт никого не удивил — все были готовы к нему. Это было ожидаемо и прогнозируемо, поэтому все достаточно спокойно отнеслись. Ждём окончательного решения, которое будет принято на конгрессе в конце сентября — начале октября», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению олимпийской чемпионки в эстафете Анфисы Резцовой, в ближайшее время будет сложно рассчитывать на возвращение в лыжный тур и ближайший сезон, скорее всего, начнётся без россиян.

«Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Всё остаётся перекрыто. Хотелось бы, чтобы к зиме всё было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает. Надеюсь, всё это выровняется за четырёхлетие и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», — приводит слова двукратной олимпийской чемпионки «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, экс-глава СБР Александр Тихонов назвал продление санкций признаком уважения, а также предложил «убрать» из международной федерации всех норвежцев. Напомним, что в конце февраля — начале марта FIS не планировала отстранять российских спортсменов, которые тогда прибыли на очередной этап Кубка мира в Норвегию. Однако местная федерация выдвинула ультиматум, пообещав отменить все оставшиеся турниры серии, если на них будут выступать российские лыжники. Находясь под большим давлением, международные чиновники приняли решение снять команду с соревнований и отправить домой. И всё это время норвежские лыжники остаются одними из самых активных противников возвращения россиян на лыжню.

«Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это всё закончится, они придут на поклон», — заявил Тихонов Metaratings.

Уверенность в том, что россияне довольно скоро получат возможность выступать на международных турнирах, выразила и олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.

«Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации», — написала спортсменка в собственной колонке на «Матч ТВ».

Совет FIS на прошедшем заседании принял и ещё одно важное решение: в следующем сезоне на 10% будут увеличены призовые на этапах Кубка мира. На этом фоне пока неясно, будут ли каким-то образом финансово поощряться российские лыжники на внутренних турнирах. Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что у федерации нет средств на организацию призового фонда.

Также по теме «Выступили единым фронтом»: Бородавко о принятом под давлением северных стран решении FIS Норвежская федерация поставила ультиматум FIS, пообещав отменить все оставшиеся этапы Кубка мира, если на них будут выступать...

Финансовым вопросом всерьёз озаботился известный комментатор Дмитрий Губерниев, который в своих соцсетях призывает спонсоров — букмекеров, госкомпании и частный бизнес — помочь федерации. Также, по его мнению, не стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшее время.

«Хочу заметить оптимистам — и зимнего международного сезона не будет! Не надо тешить себя иллюзиями! ФЛГР, ищите призовые для спортсменов в Кубках России», — написал телеведущий после решения FIS.

По словам вице-президента ФЛГР Сергея Крянина, работа в этом направлении будет проведена — вероятнее всего, осенью.

«Сейчас сложный период. Многие руководители в отпусках. Я думаю, осенью эта работа всё равно будет проводиться. К началу сезона, к октябрю, уже появится более правильная информация. Работы ведутся — сделаем всё, чтобы наши ребята не пострадали от неучастия. Сезон уже в разгаре. У спортсменов нет никаких проблем с мотивацией. Тем более что у нас очень большая конкуренция на две команды», — приводит слова функционера «Чемпионат».