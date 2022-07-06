«И к зиме будет сложно вернуться»: FIS продлила отстранение российских лыжников до конца летнего сезона
- Юлия Ступак
- РИА Новости
- © Федерико Модика
Международная федерация лыжных видов спорта отстранила российских и белорусских атлетов от соревнований под эгидой организации до конца летнего сезона. Соответствующее решение было принято советом FIS во вторник, 5 июля. Как сообщается на официальном сайте организации, к обсуждению этого вопроса вернутся осенью по мере развития ситуации на Украине.
Назвать вердикт неожиданным сложно, особенно в свете недавнего заявления главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что время снимать санкции с российского спорта ещё не пришло. Пожалуй, было бы удивительнее, если бы отечественных лыжников прямо сейчас вернули на мировую арену.
Как сообщил главный тренер сборной Юрий Бородавко, решение совета оказалось предсказуемым и в ФЛГР даже не планируют его оспаривать. На подготовку команды оно также не повлияет никоим образом, так как тренерами уже давно были составлены так называемые планы А и Б и они готовы к любому развитию событий.
«Вердикт никого не удивил — все были готовы к нему. Это было ожидаемо и прогнозируемо, поэтому все достаточно спокойно отнеслись. Ждём окончательного решения, которое будет принято на конгрессе в конце сентября — начале октября», — цитирует специалиста «Чемпионат».
По мнению олимпийской чемпионки в эстафете Анфисы Резцовой, в ближайшее время будет сложно рассчитывать на возвращение в лыжный тур и ближайший сезон, скорее всего, начнётся без россиян.
«Я не предполагала, что нам дадут свободу в будущем. Всё остаётся перекрыто. Хотелось бы, чтобы к зиме всё было более существенно. Это сложновато, но надежда никогда не умирает. Надеюсь, всё это выровняется за четырёхлетие и мы будем выступать на международной арене. В этом году даже к зиме будет сложно вернуться», — приводит слова двукратной олимпийской чемпионки «Спорт-Экспресс».
В свою очередь, экс-глава СБР Александр Тихонов назвал продление санкций признаком уважения, а также предложил «убрать» из международной федерации всех норвежцев. Напомним, что в конце февраля — начале марта FIS не планировала отстранять российских спортсменов, которые тогда прибыли на очередной этап Кубка мира в Норвегию. Однако местная федерация выдвинула ультиматум, пообещав отменить все оставшиеся турниры серии, если на них будут выступать российские лыжники. Находясь под большим давлением, международные чиновники приняли решение снять команду с соревнований и отправить домой. И всё это время норвежские лыжники остаются одними из самых активных противников возвращения россиян на лыжню.
«Они развратники и пьяницы, пусть сидят и заткнут свой язык в одно место. На сегодняшний день они вешают портрет Александра Большунова для мотивации, но я им сказал, что надо вешать портрет Владимира Путина. В конце сентября это всё закончится, они придут на поклон», — заявил Тихонов Metaratings.
Уверенность в том, что россияне довольно скоро получат возможность выступать на международных турнирах, выразила и олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.
«Я в этом убеждена, говорю на основании имеющейся у меня информации», — написала спортсменка в собственной колонке на «Матч ТВ».
Совет FIS на прошедшем заседании принял и ещё одно важное решение: в следующем сезоне на 10% будут увеличены призовые на этапах Кубка мира. На этом фоне пока неясно, будут ли каким-то образом финансово поощряться российские лыжники на внутренних турнирах. Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявляла, что у федерации нет средств на организацию призового фонда.
Финансовым вопросом всерьёз озаботился известный комментатор Дмитрий Губерниев, который в своих соцсетях призывает спонсоров — букмекеров, госкомпании и частный бизнес — помочь федерации. Также, по его мнению, не стоит рассчитывать на отмену санкций в ближайшее время.
«Хочу заметить оптимистам — и зимнего международного сезона не будет! Не надо тешить себя иллюзиями! ФЛГР, ищите призовые для спортсменов в Кубках России», — написал телеведущий после решения FIS.
По словам вице-президента ФЛГР Сергея Крянина, работа в этом направлении будет проведена — вероятнее всего, осенью.
«Сейчас сложный период. Многие руководители в отпусках. Я думаю, осенью эта работа всё равно будет проводиться. К началу сезона, к октябрю, уже появится более правильная информация. Работы ведутся — сделаем всё, чтобы наши ребята не пострадали от неучастия. Сезон уже в разгаре. У спортсменов нет никаких проблем с мотивацией. Тем более что у нас очень большая конкуренция на две команды», — приводит слова функционера «Чемпионат».
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