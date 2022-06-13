Бородавко посоветовал норвежцу Нортугу прикусить язык после слов о российских лыжниках

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежца Эвена Нортуга про российских спортсменов.

«Российские спортсмены едут на Кубок мира, а не к нему лично. Его мнение здесь последнее. Мы не горим желанием ехать к Эвену. Мы едем на международные соревнования. Ребята уже заигрались. Пускай свой язык прикусит», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

Нортуг накануне заявил, что не хочет видеть российских лыжников на международных стартах.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отлучать российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов.