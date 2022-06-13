Нортуг не хочет видеть российских лыжников на международных стартах

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Норвежец Эвен Нортуг прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований.
Нортуг не хочет видеть российских лыжников на международных стартах
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«Для лыжных гонок будет ужасно грустно, если в соревнованиях не будет принимать участия Россия, где много хороших спортсменов. Но это не что-то личное. Должны быть какие-то последствия. Во всяком случае, я не хочу видеть ни российский флаг, ни костюмы российских лыжников», — приводит слова Нортуга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов.

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