Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался об отстранении россиян.

«Речь не может идти о возвращении, пока вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то другим. Это применимо ко всем на международном уровне», — цитирует Клебо Dagbladet.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдёт в Тюмени.