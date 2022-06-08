Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдёт в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в 2023 году чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени.

«В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам», — приводит слова Моора «Комсомольская правда».

Губернатор также наградил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». По его словам, благодаря работе Вяльбе у области был один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх.

Напомним, что Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Ранее тренер Евгений Трефилов вспомнил о нежелании норвежских лыжников по различным причинам соревноваться со спортсменами из России.