Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдёт в Тюмени

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в 2023 году чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт в Тюмени.
Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 года пройдёт в Тюмени
  • РИА Новости

«В марте 2023 года Тюмень примет чемпионат России по лыжным гонкам», — приводит слова Моора «Комсомольская правда».

Губернатор также наградил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе знаком отличия «За заслуги перед Тюменской областью». По его словам, благодаря работе Вяльбе у области был один из лучших результатов на зимних Олимпийских играх.

Напомним, что Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Ранее тренер Евгений Трефилов вспомнил о нежелании норвежских лыжников по различным причинам соревноваться со спортсменами из России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить