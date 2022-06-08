Трефилов о норвежских лыжниках: пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков

Тренер Евгений Трефилов вспомнил о нежелании норвежских лыжников по различным причинам соревноваться со спортсменами из России.

«Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Ну хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут», — цитирует Трефилова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российские спортсмены не могут себе такого позволить, так как велика вероятность, что они будут обвинены и наказаны за употребление допинга.

«А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует», — заключил Трефилов.

Сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2019 году он покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края.