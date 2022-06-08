Трефилов о норвежских лыжниках: пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков

Короткая ссылка
Тренер Евгений Трефилов вспомнил о нежелании норвежских лыжников по различным причинам соревноваться со спортсменами из России.
Трефилов о норвежских лыжниках: пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков
  • AP

«Я знаю, что больше всех против России в лыжах выступали норвежцы. Ну хорошо, пусть мир смотрит на этих пожизненных сопливых астматиков. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут», — цитирует Трефилова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российские спортсмены не могут себе такого позволить, так как велика вероятность, что они будут обвинены и наказаны за употребление допинга.

«А мы в итоге смотрим на гимнастку, похожую на мужика, только усы прилепить. Она побеждает, а мир аплодирует», — заключил Трефилов.

Сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2019 году он покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить