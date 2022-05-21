Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края

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Евгений Трефилов избран на пост президента Федерации гандбола Краснодарского края.
Трефилова избрали главой Федерации гандбола Краснодарского края
  • РИА Новости

66-летний тренер на общем собрании организации был избран единогласно. Он сменил на посту подавшего в отставку Степана Сидорчука, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«Очень хочу, чтобы наш краснодарский гандбол вернулся на передовые позиции. Работы предстоит очень много. Главная задача моей работы сейчас как президента федерации — развитие гандбола, прежде всего в муниципалитетах, а также ревизия кадров на местах», — сказал Трефилов.

Сборная России под руководством Трефилова завоевала золотые медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. В 2019 году он покинул пост главного тренера команды.

Ранее директор екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко сообщила, что кубинская волейболистка команды Айлама Монтальво уйдёт из клуба после расистского скандала с главным тренером калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым.

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