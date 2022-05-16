Кубинская волейболистка Монтальво покинет «Уралочку» после расистского скандала

Директор екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко сообщила, что кубинская волейболистка команды Айлама Монтальво уйдёт из клуба после расистского скандала с главным тренером калининградского «Локомотива» Андреем Воронковым.

Об этом Огиенко сообщила РИА Новости.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

После этого клуб из Екатеринбурга потребовал от тренера принести извинения, однако до сих пор их не получил. Сама волейболистка же говорила, что её не задели слова Воронкова, но они показали отсутствие профессиональной этики у специалиста.

Монтальво выступала за «Уралочку» с 2019 года, а в сезоне-2021/22 стала серебряным призёром чемпионата России.

Ранее бывший главный тренер женской сборной по гандболу России Евгений Трефилов призвал Воронкова извиниться за инцидент с Монтальво.