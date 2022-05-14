Трефилов призвал извиниться тренера «Локомотива», оскорбившего волейболистку

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Бывший главный тренер женской сборной по гандболу России Евгений Трефилов заявил, что наставник женского волейбольного «Локомотива» Андрей Воронков, который допустил расистское высказывание в адрес игрока «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво, должен принести ей извинения.
Трефилов призвал извиниться тренера «Локомотива», оскорбившего волейболистку
  • РИА Новости

«Я тоже эмоциональный, но на людей переходить не надо. Бывает несдержанность, но нужно найти в себе мужество и извиниться. Люди в нашу страну играть приехали», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Он также отметил, что тренеры сильно влияют на детей и не имеют права подавать им плохой пример.

Напомним, что главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

Ранее кубинская волейболистка «Уралочки-НТМК» Айлама Монтальво отреагировала на скандальное высказывание Воронкова.

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