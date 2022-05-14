Волейболистка Монтальво: меня совершенно не задевают слова об обезьяне в мой адрес

Кубинская волейболистка екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айлама Монтальво отреагировала на скандальное высказывание главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал её обезьяной.

«Я могу только сказать, что лично у меня нет никаких проблем с этим. Я не стыжусь своего цвета кожи. Меня совершенно не задевают его слова в мой адрес, потому что проблема этого человека в том, что он не может контролировать своё ненасытное эго. Он показал отсутствие профессиональной этики», — написала Монтальво в социальных сетях.

По её словам, никакие оскорбления не смогли бы сбить её со спортивного пути и не помешают выполнять свою работу. Она также поблагодарила свою команду и всех неравнодушных за поддержку после этого инцидента.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова подвергла критике действия Воронкова.