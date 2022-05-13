Журова — о расистском высказывании тренера «Локомотива»: такие вещи нужно контролировать

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Депутат Госдумы Светлана Журова подвергла критике главного тренера женского волейбольного «Локомотива» Андрея Воронкова, который во время заключительного матча финала Суперлиги против «Уралочки» допустил расистское высказывание в адрес игрока екатеринбургской команды.
Журова — о расистском высказывании тренера «Локомотива»: такие вещи нужно контролировать
  • РИА Новости

«Тут очень непростой момент, поскольку в России это считается шуткой. Но самой спортсменке, несомненно, это крайне обидно. На камеру такие вещи нужно контролировать, даже если это было на эмоциях. Это оскорбление спортсменки», — сказала Журова «Газете.Ru».

Она также подчеркнула, что тренер таким образом обстановку разряжал, сказал вскользь, даже не задумываясь, что может обидеть человека.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпиона России.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Воронкова.

 

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