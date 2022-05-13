Губерниев — о расистском высказывании тренера «Локомотива»: «позорник»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за скандальное высказывание о темнокожей волейболистке екатеринбургской «Уралочки-НТМК" Айламе Монтальво.
Губерниев — о расистском высказывании тренера «Локомотива»: «позорник»
  • РИА Новости

«Его надо с треском выгнать из профессии. Просто позорник», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Вместе с тем журналист назвал Воронков расистом.

«Это же всем понятно», — добавил он.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпиона России.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку».

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