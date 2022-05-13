Губерниев — о расистском высказывании тренера «Локомотива»: «позорник»
- РИА Новости
«Его надо с треском выгнать из профессии. Просто позорник», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Вместе с тем журналист назвал Воронков расистом.
«Это же всем понятно», — добавил он.
Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»
«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпиона России.
Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку».