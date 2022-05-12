«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпионок России
- РИА Новости
Решающий матч прошёл в Калининграде. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек. Таким образом, волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок страны.
На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», а «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо — Ак Барс».
Ранее московское «Динамо» второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу среди мужчин.