Дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко высказался по поводу реплики главного тренера калининградского «Локомотива» в адрес темнокожего игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво.
Дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку»
  • РИА Новости

«В настоящий момент мы ждём позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», — цитирует Ярёменко «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпиона России.

Ранее гендиректор «Уралочки» заявил, что тренер «Локомотива» должен извиниться за слова про «обезьянку».

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