Дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит слова тренера «Локомотива» про «обезьянку»
- РИА Новости
«В настоящий момент мы ждём позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время», — цитирует Ярёменко «Спорт-Экспресс».
Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»
«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпиона России.
Ранее гендиректор «Уралочки» заявил, что тренер «Локомотива» должен извиниться за слова про «обезьянку».