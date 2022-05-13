Гендиректор «Уралочки»: тренер «Локомотива» должен извиниться за слова про «обезьянку»

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Генеральный директор «Уралочки-НТМК» Валентина Огиенко считает, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков должен извиниться перед кубинской волейболисткой екатеринбургской команды Айламой Монтальво за слова про «обезьянку».
Гендиректор «Уралочки»: тренер «Локомотива» должен извиниться за слова про «обезьянку»
  • РИА Новости

«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола — 100%. Нельзя такое упускать. ВФВ должна разобрать этот момент. Также нельзя это упускать и команде «Локомотив», руководству клуба и не только клуба. Андрей Воронков должен официально извиниться перед Айламой», — цитирует Огиенко «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что Воронков должен публично принести извинения.

Главный тренер «Локомотива» во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России против «Уралочки», давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?»

«Локомотив» обыграл «Уралочку-НТМК» и защитил титул чемпионок России.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу.

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