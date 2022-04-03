Непряева: чувствую долгожданную радость от получения «Большого хрустального глобуса»

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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями после получения «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.
Непряева: чувствую долгожданную радость от получения «Большого хрустального глобуса»
  • РИА Новости

«Чувствую долгожданную радость. Наконец-то «Глобус» мой! Я могу взять его в руки! Я даже не думала, что он такой тяжёлый. Если честно, было столько ожиданий и нервов, что радость, может быть, уже не такая. Не знаю. Однозначно это самый яркий момент чемпионата России для меня», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

Напомним, что в этом сезоне Наталья стала олимпийской чемпионкой в эстафете, а также завоевала серебро и бронзу на ОИ-2022 в скиатлоне и командном спринте. Кроме того, она выиграла многодневку «Тур де Ски».

На чемпионате России Непряева завоевала золотые медали во всех личных гонках.

Ранее сообщалось, что Непряевой вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира.

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