Лыжнице Непряевой вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

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Россиянка Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.
Лыжнице Непряевой вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, церемония вручения трофея состоялась после мужского марафона на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре, который стал финальной гонкой соревнований. Непряева получила «Большой хрустальный глобус» из рук главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, что в этом сезоне Наталья стала олимпийской чемпионкой в эстафете, а также завоевала серебро и бронзу на ОИ-2022 в скиатлоне и командном спринте. Кроме того, она выиграла многодневку «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России 2022 года.

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