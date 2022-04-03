Лыжнице Непряевой вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в Кубке мира

Россиянка Наталья Непряева получила «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22.

Как сообщает РИА Новости, церемония вручения трофея состоялась после мужского марафона на 50 км на чемпионате России в Сыктывкаре, который стал финальной гонкой соревнований. Непряева получила «Большой хрустальный глобус» из рук главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Напомним, что в этом сезоне Наталья стала олимпийской чемпионкой в эстафете, а также завоевала серебро и бронзу на ОИ-2022 в скиатлоне и командном спринте. Кроме того, она выиграла многодневку «Тур де Ски».

Ранее сообщалось, что Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России 2022 года.