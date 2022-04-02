Непряева выиграла все личные гонки чемпионата России — 2022

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева выиграла все личные старты на чемпионате России 2022 года в Сыктывкаре.

На национальном первенстве Непряева одержала победы в масс-старте, спринте, скиатлоне и «разделке» на 10 км. Помимо этого, лыжница завоевала золото в командном спринте и бронзу в классической эстафете.

Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

Ранее Непряева выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России.