Непряева выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России

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Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла масс-старт на 30 км свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.
Непряева выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Россиянка финишировала с результатом 1:17:51,7. Второе место заняла Елизавета Шалабода (+2,1). Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+3,3).

Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

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