Непряева выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Россиянка финишировала с результатом 1:17:51,7. Второе место заняла Елизавета Шалабода (+2,1). Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+3,3).
Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.
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