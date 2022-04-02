Непряева выиграла масс-старт на 30 км на чемпионате России

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева выиграла масс-старт на 30 км свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.

Россиянка финишировала с результатом 1:17:51,7. Второе место заняла Елизавета Шалабода (+2,1). Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+3,3).

Напомним, что Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2021/22. При этом она не принимала участия в последних этапах Кубка мира из-за отстранения российских лыжников.

Ранее Вяльбе откровенно рассказала о звёздной болезни Степановой.