Вяльбе откровенно рассказала о звёздной болезни Степановой

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о звёздной болезни олимпийской чемпионки Вероники Степановой.
Вяльбе откровенно рассказала о звёздной болезни Степановой
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Степанова. Я её не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться?», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она также недоумевает, почему Степанова находится в Москве, пока все принимают участие в чемпионате России. Вяльбе добавила, что даже не знает, болеет лыжница или нет. Она отметила, что не звонит своей подопечной, чтобы не накричать на неё.

«У меня просто люди спрашивают: «Она что, в депутаты собралась?» Не знаю, что я могу ответить», — добавила Вяльбе.

Она отметила, что Степанова — способная спортсменка, которой всё даётся легко. По словам Вяльбе, Вероника не пахарь, как Наталья Непряева. Она добавила, что пока просто наблюдает за своей подопечной и ждёт, к чему это всё приведёт.

Ранее Елена Вяльбе оценила работу сборной России в олимпийском сезоне-2021/22.

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