Вяльбе: это был лучший за все мои годы работы сезон в лыжах
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
«Я реально думаю, что оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твёрдая. Думаю, если бы Большунов взял «Большой хрустальный глобус», то это было бы пять с плюсом. У нас очень достойный результат, лучший за все мои годы работы сезон», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
Напомним, что сборная России по лыжным гонкам в копилку национальной команды на Олимпийских играх в Пекине принесла 11 медалей: четыре золота, четыре серебра и три бронзы.
Из-за отстранения FIS российские лыжники не смогли завершить международный сезон.
Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS.