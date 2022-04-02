Вяльбе: это был лучший за все мои годы работы сезон в лыжах

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу сборной России в олимпийском сезоне-2021/22.
Вяльбе: это был лучший за все мои годы работы сезон в лыжах
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Я реально думаю, что оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твёрдая. Думаю, если бы Большунов взял «Большой хрустальный глобус», то это было бы пять с плюсом. У нас очень достойный результат, лучший за все мои годы работы сезон», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что сборная России по лыжным гонкам в копилку национальной команды на Олимпийских играх в Пекине принесла 11 медалей: четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

Из-за отстранения FIS российские лыжники не смогли завершить международный сезон.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS.

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