Вяльбе: это был лучший за все мои годы работы сезон в лыжах

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу сборной России в олимпийском сезоне-2021/22.

«Я реально думаю, что оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твёрдая. Думаю, если бы Большунов взял «Большой хрустальный глобус», то это было бы пять с плюсом. У нас очень достойный результат, лучший за все мои годы работы сезон», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что сборная России по лыжным гонкам в копилку национальной команды на Олимпийских играх в Пекине принесла 11 медалей: четыре золота, четыре серебра и три бронзы.

Из-за отстранения FIS российские лыжники не смогли завершить международный сезон.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе будет переизбираться в совет FIS.