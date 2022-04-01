Вяльбе будет переизбираться в совет FIS

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что в совет FIS на ближайший двухлетний срок войдёт 21 человек. Выборы пройдут во время Генеральной ассамблеи 26 мая на конгрессе организации в Милане (Италия).

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально организация не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе заявила, что каждый должен заниматься своим делом и не смешивать спорт с политикой, а иностранцы в будущем будут извиняться за проявление русофобии.