Вяльбе: иностранцы будут извиняться за свою русофобию

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что каждый должен заниматься своим делом и не смешивать спорт с политикой, а иностранцы в будущем будут извиняться за проявление русофобии.

«Каждый должен заниматься своим делом. Если спортсмен будет тренироваться и соревноваться, политик будет заниматься исключительно политикой, а мастер по вытачиванию какой-то детали будет вытачивать эту деталь — тогда в мире будет везде порядок», — заявила в эфире канала «Россия 24» Вяльбе.

По её словам, вопрос отношения иностранных атлетов к российским достаточно индивидуален, потому что над всеми спортсменами есть руководители, которые говорят им, как вести себя на публике и что говорить.

«Нам нужно просто пережить это время русофобии. Я уверена, что мы ещё увидим, как эти люди будут извиняться. Скажут: «Да, ребят, мы многого не знали, нам многого не говорили, мы сейчас узнали и, конечно же, нам стыдно за свои поступки», — добавила Вяльбе.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.