Вяльбе об отстранении FIS: сильно мириться с этим беспределом невозможно

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Вяльбе об отстранении FIS: сильно мириться с этим беспределом невозможно
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«Сильно мириться с этим беспределом, наверное, невозможно. Мне обидно за наших ребят. Это неправильно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку», — цитирует Вяльбе Sport24.

Она добавила, что российским лыжникам, находившимся на пике формы после Олимпиады в Пекине, было обидно пропускать заключительные этапы Кубка мира сезона-2021/22.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов признался, что серьёзно настраивается на гонку любого уровня.

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