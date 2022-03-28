Вяльбе об отстранении FIS: сильно мириться с этим беспределом невозможно

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Сильно мириться с этим беспределом, наверное, невозможно. Мне обидно за наших ребят. Это неправильно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку», — цитирует Вяльбе Sport24.

Она добавила, что российским лыжникам, находившимся на пике формы после Олимпиады в Пекине, было обидно пропускать заключительные этапы Кубка мира сезона-2021/22.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов признался, что серьёзно настраивается на гонку любого уровня.