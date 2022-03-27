Большунов признался, что серьёзно настраивается на любого уровня гонку 

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою победу в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«Было ли мне интересно? Вроде нормально, не знаю. Вам со стороны виднее, интересно было или нет. Я так же настраиваюсь, чтобы выиграть», — цитирует Большунова РИА Новости.

25-летний лыжник признался, что физически чувствует себя нормально. По словам Большунова, коньковую часть дистанции он пробежал своим темпом.

«Погода сложная, у кого-то лыжи катили даже лучше, чем у меня, поэтому классическая часть вышла более трудной», — заключил спортсмен.

Большунов преодолел дистанцию 30 км за 1 час 14 минут 59,4 секунды. Лыжник завоевал десятую золотую медаль чемпионатов России.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Наталья Непряева завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.