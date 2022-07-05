Бородавко заявил, что решение FIS не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от турниров под своей эгидой до конца летнего сезона.
Бородавко заявил, что решение FIS не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону
  • РИА Новости

«В принципе все уже были готовы к этому решению, это не звучит как-то убивающе. Мы готовимся и ждём окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

5 июля FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить