Бородавко заявил, что решение FIS не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону
- РИА Новости
«В принципе все уже были готовы к этому решению, это не звучит как-то убивающе. Мы готовимся и ждём окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».
5 июля FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.