Бородавко заявил, что решение FIS не повлияет на подготовку лыжников к новому сезону

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян от турниров под своей эгидой до конца летнего сезона.

«В принципе все уже были готовы к этому решению, это не звучит как-то убивающе. Мы готовимся и ждём окончательного решения, надеемся, что это будет в октябре месяце. Это решение никак не повлияет на подготовку спортсменов к новому сезону. Мы готовы к любому решению FIS», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

5 июля FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.