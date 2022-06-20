Четыре страны опротестовали в CAS избрание главы FIS Элиаша

Лыжные ассоциации Австрии, Швейцарии, Германии и Хорватии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по поводу способа избрания президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) шведа Йохана Элиаша.

«Выборы, на которых у делегатов была только одна опция — проголосовать за, не соответствуют нашему пониманию закона и являются полным фарсом», — приводит слова Стефана Шварцбаха из Федерации лыжного спорта Германии Inside the Games.

В FIS, в свою очередь, заявили, что работа конгресса прошла согласно уставу организации и законодательству Швейцарии. Также федерация считает обвинения абсолютно беспочвенными.

По информации агентства ANSA, результаты были объявлены единогласными, притом что на самом деле Элиаш получил 70 голосов из 126. Сообщается, что многие из делегатов покинули зал во время голосования в знак протеста.

Элиаш был избран президентом в июне прошлого года, он сменил швейцарца Джанфранко Каспера, возглавлявшего FIS с 1998 года.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта сообщили, что Елена Вяльбе не переизбрана в совет FIS.