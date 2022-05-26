Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта

В Международной федерации лыжного спорта сообщили, что Елена Вяльбе не переизбрана в совет FIS.

Выборы прошли 26 мая на конгрессе организации в Милане во время генеральной ассамблеи, сообщает пресс-служба FIS.

В Норвегии ранее заявили, что не станут поддерживать кандидатуру Вяльбе. Против 54-летний россиянки также выступили федерации Финляндии и Швеции.

Напомним, что FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее лыжник сборной Швеции Маркус Грате выразил недовольство тем, что Вяльбе может остаться членом совета федерации.