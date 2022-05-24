Шведский лыжник считает, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS
- РИА Новости
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«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов», — приводит слова Грате Expressen.
Он также сказал, что его раздражает такое высокое положение главы ФЛГР.
Вяльбе стала первой женщиной за историю FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Выборы нового состава совета FIS пройдут 26 мая в Милане.
Ранее Вяльбе заявила, что не планирует сниматься с выборов в совет FIS.