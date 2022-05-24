Шведский лыжник считает, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS

Лыжник сборной Швеции Маркус Грате выразил недовольство тем, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может остаться членом совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов», — приводит слова Грате Expressen.

Он также сказал, что его раздражает такое высокое положение главы ФЛГР.

Вяльбе стала первой женщиной за историю FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.

Выборы нового состава совета FIS пройдут 26 мая в Милане.

Ранее Вяльбе заявила, что не планирует сниматься с выборов в совет FIS.