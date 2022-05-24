Шведский лыжник считает, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS

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Лыжник сборной Швеции Маркус Грате выразил недовольство тем, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе может остаться членом совета Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Шведский лыжник считает, что у Вяльбе нет шансов остаться в совете FIS
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Нет никакой возможности, что Вяльбе останется в совете. Плохо, что она вообще в списке кандидатов», — приводит слова Грате Expressen.

Он также сказал, что его раздражает такое высокое положение главы ФЛГР.

Вяльбе стала первой женщиной за историю FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.

Выборы нового состава совета FIS пройдут 26 мая в Милане.

Ранее Вяльбе заявила, что не планирует сниматься с выборов в совет FIS.

 

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