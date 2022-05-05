Вяльбе сообщила, что не станет сниматься с выборов в совет FIS
- РИА Новости
«Наша делегация поедет. От нас буду я, Георгий Александрович Мнацаканов, который от нас будет голосовать на выборах, а также наша переводчица Кристина Мнацаканова», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
По её словам, существует понимание того, что на выборах будут противники её вхождения в состав совета FIS. Однако она считает, что будут и те, кто окажется рад её присутствию там.
«Что касается меня, я поеду пока ещё в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Всё решат люди, которые будут голосовать», — заключила Вяльбе.
Выборы нового состава совета FIS пройдут 26 мая в Милане.
Вяльбе стала первой женщиной за историю FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.
Ранее сообщалось, что Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах главы ФЛГР.