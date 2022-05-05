Вяльбе сообщила, что не станет сниматься с выборов в совет FIS

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе заявила, что не планирует сниматься с выборов в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Вяльбе сообщила, что не станет сниматься с выборов в совет FIS
  • РИА Новости

«Наша делегация поедет. От нас буду я, Георгий Александрович Мнацаканов, который от нас будет голосовать на выборах, а также наша переводчица Кристина Мнацаканова», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

По её словам, существует понимание того, что на выборах будут противники её вхождения в состав совета FIS. Однако она считает, что будут и те, кто окажется рад её присутствию там.

«Что касается меня, я поеду пока ещё в качестве члена совета FIS, буду участвовать в выборах и сама сниматься не собираюсь. Всё решат люди, которые будут голосовать», — заключила Вяльбе.

Выборы нового состава совета FIS пройдут 26 мая в Милане.

Вяльбе стала первой женщиной за историю FIS, избранной в совет организации по итогам голосования делегатов.

Ранее сообщалось, что Вяльбе будет единственным кандидатом на выборах главы ФЛГР.

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