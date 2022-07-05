FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью по мере развития ситуации на Украине.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.