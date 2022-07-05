FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето

Короткая ссылка
Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью по мере развития ситуации на Украине.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить