FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников от соревнований на лето
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Уточняется, что совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью по мере развития ситуации на Украине.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее четыре страны опротестовали в CAS избрание главой FIS Йохана Элиаша.