Дина Аверина и Большунов — фавориты Премии РБ в номинации «Спортсмен года»

Гимнастка Дина Аверина и лыжник Александр Большунов набрали наибольшее число голосов в номинации «Спортсмен года» в рамках открытого голосования.

Всего в голосовании приняло участие более 350 тыс. человек. Первый этап завершён — теперь победителей выберет экспертное жюри.

На церемонию вручения Премии РБ, которая пройдёт 30 июня, приглашены президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Александровна Винер-Усманова, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Валерьевна Вяльбе, президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарпищев, а также известные спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров» — одного из крупнейших российских медиаресурсов среди спортивных медиа.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Адебайор станет специальным гостем Международной премии РБ — 2022.