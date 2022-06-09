Адебайор станет специальным гостем Международной премии РБ — 2022
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«Я очень рад быть гостем на этом мероприятии, будет интересно найти новых друзей в Москве, поговорить о футболе и бизнесе», — заявил Адебайор.
Международная премия РБ — 2022 состоится 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».
Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ.