Адебайор станет специальным гостем Международной премии РБ — 2022

Бывший футболист мадридского «Реала» Эммануэль Адебайор посетит церемонию вручения премии РБ 2022 года.

«Я очень рад быть гостем на этом мероприятии, будет интересно найти новых друзей в Москве, поговорить о футболе и бизнесе», — заявил Адебайор.

Международная премия РБ — 2022 состоится 30 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сообщалось, что Юрий Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ.