Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ

Короткая ссылка
Международная премия РБ в этом году пройдёт в формате театрализованного шоу, которое поставит известный режиссёр Юрий Квятковский.
Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ
  • globallookpress.com

«Мы пригласили Юрия Квятковского, потому что хотели выйти за рамки привычного сценария каждой премии. Эта постановка станет совершенно неожиданной для каждого гостя. Будет много нестандартных художественных ходов и сюжетных линий, а номинанты в определённой мере сами превратятся в героев шоу — в лучших традициях иммерсивного театра. В постановке примут участие известные актёры и медийные лица», — рассказали в «Рейтинге Букмекеров», являющемся организатором премии.

Церемония вручения премии состоится 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Ранее сообщалось, что стартовало открытое голосование Международной премии РБ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить