Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ

Международная премия РБ в этом году пройдёт в формате театрализованного шоу, которое поставит известный режиссёр Юрий Квятковский.

«Мы пригласили Юрия Квятковского, потому что хотели выйти за рамки привычного сценария каждой премии. Эта постановка станет совершенно неожиданной для каждого гостя. Будет много нестандартных художественных ходов и сюжетных линий, а номинанты в определённой мере сами превратятся в героев шоу — в лучших традициях иммерсивного театра. В постановке примут участие известные актёры и медийные лица», — рассказали в «Рейтинге Букмекеров», являющемся организатором премии.

Церемония вручения премии состоится 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

Ранее сообщалось, что стартовало открытое голосование Международной премии РБ-2022.