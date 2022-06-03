Квятковский станет режиссёром театрализованного шоу премии РБ
- globallookpress.com
«Мы пригласили Юрия Квятковского, потому что хотели выйти за рамки привычного сценария каждой премии. Эта постановка станет совершенно неожиданной для каждого гостя. Будет много нестандартных художественных ходов и сюжетных линий, а номинанты в определённой мере сами превратятся в героев шоу — в лучших традициях иммерсивного театра. В постановке примут участие известные актёры и медийные лица», — рассказали в «Рейтинге Букмекеров», являющемся организатором премии.
Церемония вручения премии состоится 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Прямая трансляция шоу пройдёт на сайте «Матч ТВ», а также на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».
Ранее сообщалось, что стартовало открытое голосование Международной премии РБ-2022.