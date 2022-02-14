Большунов или Медведев, Щербакова или Аверина: стартовало открытое голосование Международной премии РБ-2022

14 февраля стартует открытое голосование во всех номинациях Международной премии РБ-2022. В лонг-лист вошли российские и зарубежные компании, предложившие наиболее эффективные и креативные бизнес-решения в области спорта и букмекерства по итогам 2021 года, а также популярные тематические Telegram- и YouTube-каналы.

Первыми обладателями Премии РБ, учрежденной в 2019 году информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров», стали отечественные бет-компании и спортивные медиа. Список номинаций постоянно расширяется: в 2021-м впервые в России награды получили лучшие спортивные инсайдеры, а в этом году голосование будет проводиться в категориях «Лучший YouTube-канал о спорте», «Лучший спортивный Telegram-канал», «Лучший медийный футбольный клуб» и «Лучший поп-ММА-промоушен».

Победителей традиционно определяют в два этапа: на первом проводится открытое голосование, а затем начинает работу экспертное жюри. В его состав в этом году вошли президент РПЛ Ашот Хачатурянц, глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, экс-футболист «Локомотива» и сборной страны Дмитрий Сычёв, бывшая фигуристка, депутат Ирина Слуцкая, профессиональный хоккеист, двукратный обладатель приза КХЛ «Железный человек» Максим Якуценя, а также тренеры, руководители спортивных лиг и федераций, спортивные функционеры и топ-менеджеры крупнейших IT-компаний и креативных агентств.

«По итогам голосования будут вручены и индивидуальные награды в категориях «Лучший спортивный журналист», «Амбассадор бренда», а также «Лучший спортсмен»; в число номинантов вошли Даниил Медведев, Александр Большунов, Анна Щербакова, Пётр Ян, Дина Аверина, Александр Овечкин, Мария Ласицкене, Софья Великая, Никита Нагорный и Борис Никоноров», — прокомментировала редакция информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Голосование продлится до 31 марта на сайте Премии.

Победителями 2021 года в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности» — «Фонбет»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Лучшее приложение года», «Самый надежный букмекер» — «Олимпбет»; «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство» — «БЕТСИТИ»; «Социально ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» — Parimatch; «Лучший флагманский клуб» — BetBoom; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBET; «Дебют года» — букмекерская компания Pin-Up, а лучшим букмекером в Казахстане была признана компания Tennisi.bet.

Ранее сообщалось, что Слуцкая, Цзю и другие звёзды спорта проголосуют за номинантов Международной премии РБ.