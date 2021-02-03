Слуцкая, Цзю и другие звёзды спорта проголосуют за номинантов Международной премии РБ

Президент футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, глава баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Николай Акелькин вошли в состав экспертного жюри Международной премии РБ.

Руководители лиг и федераций вместе с Ириной Слуцкой, Динияром Билялетдиновым, Константином Цзю, Максимом Траньковым и другими звёздами спорта выберут самых достойных в номинациях «Спортсмен года» и «Лучшее спортивное СМИ», как только завершится открытое голосование и будет сформирован шорт-лист.

«Ежегодно организаторы Международной премии РБ отмечают самые заметные достижения в спортивной и букмекерской индустрии. Для этих отраслей, как и для всех, прошедший год был не самым простым. Перед экспертным жюри будет стоять сложная задача: оценить достижения и успехи номинантов в кризисное время и отдать заслуженную победу лучшим», — заявил директор по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Светлана Ушакова.

Помимо спортсменов, за высокие звания борются и представители индустрии беттинга. Наиболее престижными по-прежнему остаются номинации «Самая надёжная букмекерская компания», «Лучшее мобильное приложение», «Лучший сайт» и главная награда — «Гран-при: лучший букмекер года», победу в которой два года подряд одерживала БК «Лига Ставок».

«Для компаний любые премии — это не только признание заслуг и высокая честь (в условиях столь конкурентного бизнеса оказаться в чём-то впереди других игроков рынка очень непросто), но и возможность способствовать движению всей индустрии в сторону здорового развития, — убежден PR-директор БК BetBoom Александр Софронов.

Победителями Премии РБ 2020 в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года», «Лучшая поддержка спорта» — «Лига Ставок»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надёжный букмекер» — «Марафонбет»; «Лучший киберспортивный букмекер», «Дебют года» — GGBet; «Лучшая линия» — БЕТСИТИ; «Лучшие коэффициенты» — 888; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» — BetBoom; «Лучшая спонсорская активация» — БК «Олимп»; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор («Париматч»). В этом году к участию в Премии присоединились компании PIN-UP.RU, BETTERY и МЕЛБЕТ.

Ранее сообщалось, что 12 российских компаний вошли в число номинантов на Международную премию РБ.