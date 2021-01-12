12 российских компаний вошли в число номинантов на Международную премию РБ

15 февраля организаторы Международной премии РБ подведут итоги открытого голосования, в котором уже приняли участие свыше 40 тыс. игроков на ставках со всей России. Наряду с номинациями «Лучший спортсмен года» и «Лучшее спортивное СМИ» награда «Самый надёжный букмекер» по-прежнему остаётся одной из наиболее популярных. В шорт-лист войдут четыре компании, набравшие максимальное число голосов.

«Международная премия РБ была основана в 2018 году с целью продемонстрировать совместные достижения букмекерской отрасли и спорта, и за три года проект превратился в крупнейшее событие такого рода на территории СНГ. Количество стран-участников постоянно растёт, а торжественную церемонию вручения наград посещают легендарные спортсмены мирового уровня», — отмечает директор по коммуникациям РБ Светлана Ушакова.

Вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в состав которого вошли основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Паруйр Шахбазян, президент РПЛ, вице-президент и член исполкома РФС Сергей Прядкин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, основатель хоккейной лиги 3HL Ильдар Халимов, директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков и другие эксперты спортивной отрасли, функционеры и руководители компаний.

«Премия РБ — одна из самых авторитетных букмекерских премий года. Сейчас стало модным составлять рейтинги букмекерских контор, но РБ имеет самый большой опыт и экспертизу в этом направлении. Компания «Фонбет» как лидер отрасли заявлена во многих номинациях, но особенно ценной для нас будет победа в номинации «Лучшее приложение года», ведь фокус компании направлен на развитие онлайн-сервисов. Надеемся, что получим и главную номинацию», — прокомментировала церемонию Алина Якиревич, директор по маркетингу компании «Фонбет».

Победителями Международной премии РБ 2020 года в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшее приложение года», «Лучшая поддержка спорта» — «Лига ставок»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надёжный букмекер» — «Марафонбет»; «Лучший киберспортивный букмекер», «Дебют года» — GGBet; «Лучшая линия» — БЕТСИТИ; «Лучшие коэффициенты» — 888; «Лучшая программа лояльности» — Tennisi.bet; «Лучший флагманский клуб» — BingoBoom; «Лучшая спонсорская активация» — БК «Олимп»; «Амбассадор года» — Конор Макгрегор (Parimatch).

Ранее сообщалось, что 4 марта 2021 года состоится третья торжественная церемония вручения Международной премии РБ. Наряду с традиционными номинациями («Лучший спортивный журналист», «Спортсмен года» и другие) организаторы учредили особый приз для инсайдеров.