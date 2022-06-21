Тренировки в «Малиновке», портрет Большунова у норвежцев и допинг Волкова: как проходит межсезонье в лыжных гонках

Национальная команда России по лыжным гонкам проводит сбор в Архангельской области. Как отмечает наставник коллектива Юрий Бородавко, с мотивацией у отечественных спортсменов проблем нет, несмотря на отстранение от международных турниров. А вот норвежские тренеры, чтобы заставить своих подопечных работать в полную силу, повесили на стену фото Александра Большунова. Тем временем Международная федерация лыжных марафонов (Worldloppet) отстранила россиян и белорусов от всех стартов под своей эгидой. А юниора Сергея Волкова дисквалифицировали на полгода за применение препарата, который запрещён в соревновательный период.

Национальная команда России по лыжным гонкам отправилась на новый сбор. Он проходит в центре активного отдыха «Малиновка» в Архангельской области. Таковы сегодняшние реалии: если раньше зимники чаще уезжали на среднегорье в Европу, то теперь по понятным причинам приходится искать варианты внутри страны. И, по словам старшего тренера сборной Юрия Бородавко, задача это непростая, поскольку существует мало объектов, которые можно использовать и летом, и зимой.

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«Сейчас ведётся работа по реконструкции и доработке российских баз, чтобы условия у нас были как минимум не хуже европейских. Это давно нужно было сделать. И сборной можно будет не выезжать из страны, и спортсмены из регионов получат возможность заниматься рядом с лучшими и видеть, в чём те их превосходят, как выстроен весь процесс», — рассказал специалист.

Для первого майского сбора выбрали Крым, а на данном этапе оптимальным вариантом оказалась «Малиновка». Там сейчас находятся практически все лидеры команды — олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева, Вероника Степанова. По индивидуальному плану работает и Юлия Ступак, которая получила травму стопы в конце мая во время тренировок в Крыму. По словам Бородавко, мотивация его подопечных в связи с отстранением от международных турниров ничуть не изменилась, а в чём-то даже усилилась.

«Подготовка ведётся с той же самоотдачей, с какой в прошлом сезоне готовились к Олимпиаде. Никаких вопросов они уже не задают — где сможем бегать гонки, там и будем это делать. Спортсмены не должны влезать в политику, отвечать на какие-то выпады, даже если они обидные. Отвечать нужно не словами, а результатом, а для этого требуется быть готовыми на максимум», — подчеркнул тренер.

К тому же надежда на участие в Кубке мира, пусть и призрачная, остаётся. Окончательное решение по данному вопросу FIS примет в октябре.

Портрет Большунова в норвежской сборной

При этом отечественные лыжники продолжают сталкиваться с негативом в свой адрес со стороны зарубежных коллег, в основном норвежцев. В СМИ появляются заявления то Йоханнеса Клебо, то Эмиля Иверсена: мол, даже и речи быть не может о том, чтобы выходить на старт с россиянами. Слышать такое неприятно, признаётся Большунов, ведь соревноваться нужно с сильнейшими и побеждать лучших из соперников. По его мнению, от отсутствия отечественной сборной пострадает вид спорта в целом, поскольку у норвежцев попросту не останется конкурентов. Однако эта ситуация вовсе не расхолаживает трёхкратного олимпийского чемпиона, а, напротив, добавляет мотивации.

«Когда видишь такое отношение к нам, хочется готовиться ещё серьёзнее и доказывать на деле, чего ты стоишь», — цитирует спортсмена «Р-Спорт».

На фоне множащихся негативных настроений весьма курьёзно выглядело заявление наставника норвежцев Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену фото Большунова для мотивации. По его словам, без лучшего лыжника последних лет спортсмены могут подумать, что они могут смотреть сериалы вместо тренировок и успешно выступать на Кубке мира. Поэтому атлетов нужно дополнительно подстёгивать на упорную работу.

Клебо, в свою очередь, восхитился тем, как его визави во время занятий преодолел дистанцию 180 км с общим подъёмом более 4 тыс. м.

«Он — машина, могу использовать эту информацию для мотивации», — заявил Йоханнес, подчеркнув, что сам пока не готов к аналогичным тренировочным подвигам.

Всё это вызвало откровенное недоумение в России, ведь норвежцы, желай они настоящей конкуренции с трёхкратным олимпийским чемпионом, не стали бы так яростно выступать за дальнейшее его отстранение от всех соревнований. Комментатор Дмитрий Губерниев даже предложил скандинавским спортсменам вместо поиска странных способов мотивации написать письмо в свою национальную федерацию и FIS с заявлением, что они хотят соревноваться с реальным соперником, а не с его фотографией. А вот Анфиса Резцова увидела в поступке норвежцев негативный посыл.

«С одной стороны, это знак уважения. Они повесили портрет российского лыжника. С другой — какое-то действие против Большунова. Не думаю, что такие методы помогают. Они одновременно и против него, но и поклоняются ему. От норвежцев против нас можно ожидать чего угодно», — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки «Спорт-Экспресс».

Минус марафоны

Между тем права российских и белорусских атлетов продолжают ущемлять. Так, Международная федерация лыжных марафонов (Worldloppet) отстранила их от участия в гонках серии из-за ситуации на Украине, а Дёминский марафон исключила из календаря соревнований.

«Решение будет действовать до тех пор, пока ситуация кардинально не изменится», — говорится в сообщении на официальном сайте Worldloppet.

Нельзя сказать, что вердикт стал неожиданным: как раз наоборот, он вполне вписывается в общую картину происходящего с отечественным спортом в последние четыре месяца.

«Всё это мы уже проговаривали не раз, когда нас отстраняли от других соревнований. Они давно выразили свою позицию и принимают соответствующие решения. Сейчас это коснулось марафонцев. Остаётся только сожалеть, что они путают одно с другим и идут на такие шаги — наказывают ни в чём не виновных спортсменов», — отреагировал Бородавко.

По мнению президента ФЛГР Елены Вяльбе, нынешние события демонстрируют отношение к России на мировой арене и во многом даже не связаны с военной операцией на Украине. Она напомнила, что санкции, с которыми ещё раньше столкнулись отечественные атлеты, также не были обоснованы и связаны в основном «с лжесвидетельством — тот же доклад Макларена, фантазии Григория Родченкова».

«Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Понятно, что мы всё время должны находить в себе какие-то силы для того, чтобы не то что смириться, а не опустить руки, тренироваться, идти дальше и думать о каких-то целях, которые нас ждут впереди. Это в целом такое отношение к стране. Как раз ситуация со спецоперацией показала, кто и как к нам на самом деле относится: кто любит, кто искренен, а кто лживо улыбается, подаёт руку, а за спиной держит наточенный нож», — заявила прославленная лыжница.

Удар по себе

В этой и без того затруднительной ситуации произошло событие, которое вполне можно назвать ударом по самим себе: лыжник юниорской сборной Сергей Волков дисквалифицирован на полгода за использование допинга. Как выяснилось, он применял назальный спрей, который запрещён только в соревновательный период, но не учёл срок вывода препарата из организма.

Свой случай 21-летний спортсмен счёл «нелепым» и подчеркнул, что в современных условиях атлет должен не просто читать и знать антидопинговые правила, но понимать и вникать в их суть.

«Я всегда думал, что допинг — средство, благодаря которому недобросовестные атлеты получают преимущество, поэтому никогда не мог представить, что меня это когда-либо коснётся. Читал и знал о том, что существуют препараты, которые запрещены только в соревновательный период, но не придавал значения, насколько важно учитывать сроки выведения. Не учитывал, что врачи неспортивной практики могут быть не осведомлены о тонкостях антидопинговых правил», — приводит заявление россиянина ТАСС.

С учётом добровольного признания, доказательства неумышленного приёма и минимальной вины Волкову удалось скостить срок отстранения до шести месяцев. За рубежом, безусловно, данная информация не прошла незамеченной. Привычно возмутились норвежцы, не утруждаясь попытками узнать, с чем связана дисквалификация. Так, норвежский лыжник Мартин Киркеберг Мёрк удивился, что соперники решают применять допинг в юном возрасте, чтобы добиться результатов. Кроме того, его возмутило, что информация о наказании появилась только сейчас, хотя срок отстранения отсчитывается с 19 января.

«В этом, конечно, нет ничего хорошего. Думалось, допинг и русские — оставленная в прошлом глава. Хорошо, что их ловят. С такими соревноваться не хочется. Когда они не сообщают о подобном сразу, очень легко причесать всех под одну гребёнку. Им стоило бы рассказать раньше. Когда ловят одного, к другим уже относишься с подозрением», — отметил лыжник.

Швед Трульс Гиссельман заявил, что ему неприятно узнавать такие новости о соперниках, тем более с Волковым он изредка общался в социальных сетях.

«Я правда о нём такого не думал. Хочется всё-таки верить, что все соревнуются на равных условиях — даже если знаешь, что всё равно где-то случается ерунда», — высказал мнение юниор.