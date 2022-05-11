Степанова высказалась о критике в свой адрес со стороны иностранных спортсменов

Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала критику в свой адрес со стороны иностранных спортсменов, отметив, что её поддерживают на Западе.

«Ввязываться в серьёзную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчёркиваю — некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют. Я получаю слова поддержки и на Западе, и от коллег по цеху», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

При этом она отметила, что не все могут поддерживать её публично в нынешнее время.

«Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжню, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», — добавила Степанова.

Напомним, что лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным и заявила, что Россия стала сильной страной и не всем в мире это нравится. После этого норвежский биатлонист Ветле Шосте Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее в Госдуме отреагировали на ответ Степановой биатлонисту Кристиансену.