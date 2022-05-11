Степанова высказалась о критике в свой адрес со стороны иностранных спортсменов

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала критику в свой адрес со стороны иностранных спортсменов, отметив, что её поддерживают на Западе.
Степанова высказалась о критике в свой адрес со стороны иностранных спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Ввязываться в серьёзную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчёркиваю — некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют. Я получаю слова поддержки и на Западе, и от коллег по цеху», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

При этом она отметила, что не все могут поддерживать её публично в нынешнее время.

«Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжню, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», — добавила Степанова.

Напомним, что лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным и заявила, что Россия стала сильной страной и не всем в мире это нравится. После этого норвежский биатлонист Ветле Шосте Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее в Госдуме отреагировали на ответ Степановой биатлонисту Кристиансену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить