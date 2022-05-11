В Госдуме отреагировали на ответ Степановой биатлонисту Кристиансену

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал ответ российской лыжницы Вероники Степановой на критику норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена.
В Госдуме отреагировали на ответ Степановой биатлонисту Кристиансену
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Степанова — уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Степанова правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает. Он подчеркнул, что абсолютно нормально, если российские спортсмены будут вступать в здравую полемику или диалог с иностранными соперниками и товарищами.

«Главное, чтобы это не переходило на оскорбления или унижения с любых сторон. Они великие спортсмены, у которых огромное количество болельщиков и подписчиков, поэтому надо всегда помнить, что вы люди медийные, за вами смотрят и на вас многие равняются, особенно много молодых людей», — заключил Свищёв.

Напомним, российская лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной. Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее Степанова показала критиковавшего её Кристиансена в футболке с Путиным.

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