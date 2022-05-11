Степанова показала критиковавшего её Кристиансена в футболке с Путиным

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Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила норвежскому биатлонисту Ветле Шосте Кристиансену, который осудил её за выступление в Кремле.
Степанова показала критиковавшего её Кристиансена в футболке с Путиным
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» — написала Степанова в своём Telegram-канале, опубликовав фото, на котором Кристиансен надел футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Напомним, что лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным и заявила, что Россия стала сильной страной и не всем в мире это нравится. Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова Кристиансена.

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