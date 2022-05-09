Журова — о словах Кристиансена: он думает, что Степанову попросили так высказаться

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена, который осудил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову за её выступление в Кремле.
Журова — о словах Кристиансена: он думает, что Степанову попросили так высказаться
  • РИА Новости

«К сожалению, они тоже там жертвы пропаганды, думают, что обо всём осведомлены, что у них официальная информация, а у нас её нет. Они не видят обратную сторону. Тот, кто понимает, что может в дальнейшем всё измениться, старается высказываться сдержаннее», — цитирует Журову Metaratings.

По её словам, Кристиансен думает, что Степанову попросили так высказаться. Она также отметила, что спортсменам надо быть аккуратными в своих комментариях.

«Веронике не нужно реагировать, она поблагодарила президента за то, что он помог достичь результата», — добавила Журова.

Напомним, что российская лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным и заявила, что Россия стала сильной страной и не всем в мире это нравится. Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова Кристиансена в адрес Степановой.

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