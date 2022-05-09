Анфиса Резцова — о словах Кристиансена: норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова норвежского биатлониста Ветле Шосты Кристиансена, который осудил лыжницу Веронику Степанову за её выступление в Кремле.
Анфиса Резцова — о словах Кристиансена: норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава
  • РИА Новости

«Норвежцы нас боятся, мы самая сильная держава. Во все времена так было, есть и будет, сколько бы нам палок в колёса ни вставляли, как бы ни мешали на лыжне, что бы про нас ни говорили, мы всё равно сильнее их», — цитирует Резцову Metaratings.

По её словам, Степанова держит российское знамя впереди и есть много людей, кто её поддержит.

«Она умница и достаточно молодая спортсменка, которая не подвела лыжную державу и команду, Вероника имела право говорить именно так», — добавила Резцова.

Напомним, что российская лыжница выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной. Кристиансен назвал её выступление шокирующим.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского биатлониста.

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