Васильев раскритиковал Кристиансена, осудившего лыжницу Степанову за выступление в Кремле

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, который осудил олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Веронику Степанову за её выступление в Кремле.
Васильев раскритиковал Кристиансена, осудившего лыжницу Степанову за выступление в Кремле
  • РИА Новости

«С норвежцами, в принципе, всё понятно. Когда люди в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещённых препаратов, конечно, это очень сильно отражается на головном мозге. Мы любим свою страну в отличие от норвежцев, которые, видимо, свою страну ненавидят. Это их проблемы», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, когда Степанова выражает патриотические слова в адрес России, то это вызывает гордость. Он подчеркнул, что в Норвегии таких традиций, видимо, не существует.

«Меньше надо запрещённых препаратов применять. Глядишь, и голова встанет на место», — заключил Васильев.

Напомним, что чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен потребовал от российских спортсменов извиниться за свою страну. Степанова ответила, что русские люди вправе сами решать, как им жить и кто будет их лидером.

Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее Кристиансен поделился мнением о выступлении Степановой на встрече с Владимиром Путиным.

 

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