Биатлонист Кристиансен: считаю шокирующим выступление Степановой на встрече с Путиным

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о выступлении в Кремле олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой на встрече с Владимиром Путиным.

«Считаю, что выступление Степановой было шокирующим. Я пока не слышал ни об одной биатлонистке, которая бы выступала в том же духе. Не знаю, добровольно они так поступают или же выдавливают из себя улыбки. Никогда не знаешь, какие последствия ждут тех, кто не будет подыгрывать», — приводит слова Кристиансена Dagbladet.

По его словам, Степанова выглядит неосведомлённой в сфере политики. Он подчеркнул, что российские спортсмены, возможно, ограничены в получении информации. Кристиансен считает, что россиянам промывают мозги.

Напомним, что чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен потребовал от российских спортсменов извиниться за свою страну. Степанова ответила, что русские люди вправе сами решать, как им жить и кто будет их лидером.

Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее тренер Степановой Егор Сорин объяснил её активность в социальных сетях.