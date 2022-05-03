Тренер Степановой — о её активности в соцсетях: это поддерживает интерес к лыжным гонкам

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Тренер олимпийской чемпионки Вероники Степановой Егор Сорин объяснил её активность в социальных сетях.
Тренер Степановой — о её активности в соцсетях: это поддерживает интерес к лыжным гонкам
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«Мне сложно сказать, зачем Веронике это всё. Наверное, чтобы помнили о лыжных гонках. Эти новости добавляют им популярность и не дают болельщикам забыть лыжи. Я разделяю её активность в СМИ. Учитывая, что до мая у нас межсезонье, она может уделять этому время, тратить свою энергию», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

По его мнению, Степанова таким образом развивает умение говорить и высказывать своё мнение. Он поддержал спортсменку в этом, но подчеркнул, что вновь вернётся к данному вопросу во время тренировочных сборов в мае.

«Если буду видеть, что она не готова, то поговорим с ней об активности в СМИ. Вероника вообще славится устойчивостью. Не каждый спортсмен может перед Олимпиадой говорить, что едет на Игры за медалью, а потом завоевать её», — заключил Сорин.

Напомним, что Иверсен потребовал от российских спортсменов извиниться за свою страну. Степанова ответила, что русские люди вправе сами решать, как им жить и кто будет их лидером.

Также 26 апреля Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным. Она в том числе заявила, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Лотта Венг шокирована патриотическими словами Степановой на встрече с Путиным.

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