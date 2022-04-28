Норвежская лыжница шокирована патриотическими словами Степановой на встрече с Путиным

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Норвежская лыжница Лотта Венг прокомментировала слова своей российской коллеги — олимпийской чемпионки Вероники Степановой — на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Норвежская лыжница шокирована патриотическими словами Степановой на встрече с Путиным
  • AP

«Слова Степановой шокируют. Мне трудно поверить, что это её личное мнение. Считаю, что спорт и политика должны быть отделены друг от друга. Но, видимо, в России есть плавный переход от одного к другому», — цитирует норвежку VG.

Напомним, что Степанова выступила с речью в Кремле на встрече олимпийцев с президентом Путиным, рассказав, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о возможных санкциях в отношении Степановой за её слова о сильной России.

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